Белорусский изобретатель создал автономные водные лыжи-трансформеры

В интернете гуляют несколько роликов с вариациями на тему хождения по воде. Однако другие «лыжники», пытаясь отталкиваться, шлепают палками с матерчатым раструбом по поверхности. Палки белорусского изобретателя работают в толще воды. Выглядят они, как зонтики: поднимаешь палку — купол складывается в глубине, толкаешься — раскрывается.

Гомельчанин Владимир Базылев колдует с лыжами, прорезиненным чехлом и какими–то веревочками. Спустя пять минут получаем лодку с двумя сиденьями. Хозяин утверждает, что она выдерживает четверых. Потом изобретатель вытаскивает лодку на берег и с помощью куска полиэтилена и весел превращает ее в довольно просторную палатку…

Владимир Базылев, изобретатель:

Лыжи мобильнее лодки. Пройдут там, где не проберешься на лодке. Например, спасатель на лыжах добирается до людей, которых надо эвакуировать, собирает лодку и — вывозит...



Самой перспективной сферой применения «лыж Базылева» может стать индустрия развлечений. Пока ведомства размышляют, может статься, что уже следующим летом на пляжах мы увидим у детей легкие и простые устройства для хождения по воде. Вряд ли нашего производства, пишет «СБ ».