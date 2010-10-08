Первый в Беларуси бейсбольно-софтбольный стадион откроется в Бресте

Он дополнит комплекс других находящихся здесь спортивных сооружений — Ледового дворца, легкоатлетического манежа и Дворца водных видов спорта.

Новый стадион чуть меньше действующего, так как рассчитан на подростков. Отметим, уже 13 лет в городе по развитию и популяризации бейсбола работает клуб «Брестские зубры». Они многократные призеры национальных и международных турниров.

Стадион отвечает всем необходимым стандартам и сможет принимать у себя соревнования самого высокого уровня среди детей и подростков.

Игорь Лукашевич, тренер бейсбольной команды «Брестские зубры»:

Этот стадион для того, чтобы можно было заниматься детям, проводить международные соревнования разного уровня. Он соответствует всем европейским и международным стандартам.