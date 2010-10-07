В квартиры белорусов наконец-то начало поступать долгожданное тепло

Отогревать дома будут поэтапно, однако процесс не должен занять больше недели. В этом году отопление в столичных детских садах, школах и больницах включили на семь дней раньше — 1 октября. А, помимо жилых домов, градус в радиаторах уже сегодня должен повыситься в общежитиях, гостиницах, музеях, и даже Минском зоопарке. Следующие в списке — административные здания.

Он не обувает, а словно одевает сотни жильцов этого дома. Ведь оно только кажется, что и делов-то — покрутил вентиль и дернул нужный рычаг. Слесарь-сантехник Николай Горбатенко с самого утра колдует над зелеными трубами, чтобы над ним быстрее покраснела температура.

Николай Горбатенко, слесарь-сантехник ЖЭС-34 Центрального района Минска:

Это комплекс работ — надо сначала развоздушить дом. Только когда он развоздушится, можно запускать.

Несколькими этажами выше Елена Михайловна уже измеряет градус горячей новости. Говорит, она и не знала, что батареям сегодня дадут команду «Огонь!». Но такие изменения в сезоне осень-зима 2010 несомненно повлияют на ее гардероб.

Елена Мясоед:

Я еще свитер надевала сегодня, думала, куртку надену, но до батареи дотронулась, а она теплая.

Потеплеть, и для коммунальщиков это уж точно никакой не сюрприз, должны батареи в каждом пятом жилом доме. И так, каждый следующий день. В целом, процесс подключения квартир должен занять даже меньше недели.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Включение отопления в жилом фонде растягивается на 4-5 дней. Это как по техническим причинам, так и потому, что надо много сетевой воды подать в систему.

А где-то и без накала радиаторных страстей наступили по-настоящему горячие дни. В центре, в котором распечатывают жировки, повышается рабочая температура. Сейчас здесь печатают последнюю в этом году партию, где пока нет строки «отопление».

Наталья Прохорова старший научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Только для того, чтобы сняться в сюжете, мы разделись, а так сидели в шарфиках, свитерах, теплых вещах.

Зато Наталья давно хотела бы и теоретически даже могла открыть отопительный сезон пораньше. Ведь сами подумайте: как обидно, в метре от девушки прямо на рабочем месте — настоящая буржуйка. Но пусть в хранилище пока совсем не жарко, она решила, что и у этой истории свое время, и так и не рискнула раскочегарить музейный экспонат.

Наталья Прохорова старший научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Если были бы дрова топить по-черному — грязно будет, к сожалению. Лучше дождаться, пока включат отопление, тогда будем сниматься при полном параде.

Ольга Бакланова, Евгений Пивненко, телекомпания «СТВ»