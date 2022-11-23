Белорусский фастфуд. В Толочине на экспорт выпускают замороженный картофель фри
Новости Беларуси. Россия выделит Беларуси кредит в 1,5 миллиарда долларов на развитие импортозамещающей продукции. В последнее время эта тема актуальна для экономики Союзного государства, что подтверждается и визитами российских губернаторов в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У нашей страны сегодня есть потенциал по многим направлениям, которые мы готовы произвести и занять многомиллиардную нишу. Санкции – это возможность для развития, причем эффективного.
Толочинский район Витебской области знаменит своими масштабными картофельными полями. Здесь собирают самый высокий урожай в Беларуси – 378 центнеров с гектара. Статус «бульбяной» столицы у Толочина уже давно. А теперь это еще и родина знаменитого фастфуда.
Виктор Пралич, корреспондент:
Это первый и единственный цех в нашей стране по изготовлению замороженного полуфабриката картофеля фри. Современная линия запущена в начале этого года. Ее мощности позволяют за час очистить и нарезать около 4 тонн клубней.
Производство для Беларуси уникальное, впрочем, нет ему аналогов и на территории ближнего зарубежья. А потому неудивительно, что фастфуд, сделанный в Беларуси, популярен. Раньше его приходилось завозить. Теперь эта потребность отпала. Наши производственники способны обеспечить внутренний рынок отечественным продуктом.
Андрей Мурашко, заместитель директора Толочинского консервного завода:
Мы максимально подошли к тому, чтобы весь процесс минимально зависел от импорта. Выращиваем картофель на своей земле. Подсолнечное масло закупаем в Республике Беларусь, упаковку используем белорусского производства. Мы сразу, как только запускали это производство, старались минимизировать зависимость от импорта.
Производственные мощности инновационного цеха – от 3,5 до 10 тысяч тонн картофеля фри в год. Белорусским фастфудом накормим и себя, и соседей. Теперь экспортировать второй хлеб можно с высокой добавленной стоимостью.
Заменить импортное сырье своим стремятся и отечественные ученые. Селекция, годы испытаний и включение в реестр. Эти этапы сорта Лель и Нара уже прошли успешно. Учитывали все: от формы – она должна быть овальной и удлиненной, до вкусовых качеств – низкое содержание сахара в клубне. Это главные требования к сорту, чтобы он мог попасть на толочинский завод.
Юлия Гунько, заведующая отделом селекции картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:
Наши сорта создаются в наших условиях. То есть они приспособлены, они адаптированы к нашим условиям. По результатам комплексной оценки сорт передается в государственное сортоиспытание. Исходя из этого, он, конечно же, по всем параметрам наиболее выгоден, нежели сорта иностранной селекции. Одним из параметров при создании наших сортов являются вкусовые качества. Вкусом наш картофель всегда отличался от иностранных сортов.
Замещать импортную продукцию своей – одна из ключевых задач. Это касается не только продуктов питания, но и других востребованных направлений. И практика показывает, что наши производственники с этим успешно справляются.