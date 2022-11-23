Белорусский фастфуд. В Толочине на экспорт выпускают замороженный картофель фри

Новости Беларуси. Россия выделит Беларуси кредит в 1,5 миллиарда долларов на развитие импортозамещающей продукции. В последнее время эта тема актуальна для экономики Союзного государства, что подтверждается и визитами российских губернаторов в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нашей страны сегодня есть потенциал по многим направлениям, которые мы готовы произвести и занять многомиллиардную нишу. Санкции – это возможность для развития, причем эффективного.

Толочинский район Витебской области знаменит своими масштабными картофельными полями. Здесь собирают самый высокий урожай в Беларуси – 378 центнеров с гектара. Статус «бульбяной» столицы у Толочина уже давно. А теперь это еще и родина знаменитого фастфуда.

Виктор Пралич, корреспондент:

Это первый и единственный цех в нашей стране по изготовлению замороженного полуфабриката картофеля фри. Современная линия запущена в начале этого года. Ее мощности позволяют за час очистить и нарезать около 4 тонн клубней.

Производство для Беларуси уникальное, впрочем, нет ему аналогов и на территории ближнего зарубежья. А потому неудивительно, что фастфуд, сделанный в Беларуси, популярен. Раньше его приходилось завозить. Теперь эта потребность отпала. Наши производственники способны обеспечить внутренний рынок отечественным продуктом.

Андрей Мурашко, заместитель директора Толочинского консервного завода:

Мы максимально подошли к тому, чтобы весь процесс минимально зависел от импорта. Выращиваем картофель на своей земле. Подсолнечное масло закупаем в Республике Беларусь, упаковку используем белорусского производства. Мы сразу, как только запускали это производство, старались минимизировать зависимость от импорта.

Производственные мощности инновационного цеха – от 3,5 до 10 тысяч тонн картофеля фри в год. Белорусским фастфудом накормим и себя, и соседей. Теперь экспортировать второй хлеб можно с высокой добавленной стоимостью.

Заменить импортное сырье своим стремятся и отечественные ученые. Селекция, годы испытаний и включение в реестр. Эти этапы сорта Лель и Нара уже прошли успешно. Учитывали все: от формы – она должна быть овальной и удлиненной, до вкусовых качеств – низкое содержание сахара в клубне. Это главные требования к сорту, чтобы он мог попасть на толочинский завод.