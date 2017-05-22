Белорусский диплом о высшем образовании официально котируется в Эквадоре: страны подписали соглашение

Новости Беларуси. Белорусский диплом теперь официально котируется и в Эквадоре. 22 мая страны подписали соглашение о взаимном признании документов о высшем образовании. Такой шаг – реализация договоренностей, принятых ранее на высшем уровне. Ожидается, что новый статус диплома привлечет в Беларусь студентов из Эквадора. Наши компании, в свою очередь, смогут спокойно участвовать в тендерах этой латиноамериканской страны.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь: Количество студентов из Эквадора у нас растет. Если два года назад у нас было всего 26, сейчас у нас их 49. Мы понимаем, что перед нами эта договорная база открывает новые перспективы сотрудничества. Это обмены преподавателями, это взаимодействие в рамках обучения.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

В Эквадоре работает довольно большое количество белорусов прежде всего в таких сферах, как геологоразведка, разработка нефтяных месторождений, нефтедобыча. Перед нами стояла задача, чтобы эти специалисты подтвердили свои дипломы о высшем образовании. Это соглашение, несомненно, откроет большие возможности для реализации белорусских специалистов у нас.

Сегодня белорусский диплом, не считая Эквадора, признается в восемнадцати странах. Среди них – Россия, Украина, Казахстан, Армения, Туркменистан. В перспективе подобное соглашение должно быть подписано с Турцией. Сегодня над этим вопросом ведется активная работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.