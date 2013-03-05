Новости Беларуси. Вступительная компания — 2013. Белорусские вузы сегодня начинают прием документов на профессионально-психологическое собеседование.

Абитуриенту предстоит обосновать выбор будущей профессии членам комиссии, среди которых не только преподаватели вузов, но и руководители предприятий-заказчиков кадров. Такой своего рода предварительный тест должны пройти будущие управленцы, таможенники, юристы, дипломаты и журналисты. Регистрация продлится до конца марта.

К слову, проходить собеседование на одну и ту же специальность в разных вузах нельзя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.