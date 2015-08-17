Белорусские военные направились в Пекин, чтобы принять участие в параде в честь 70-летия Победы над фашизмом

Новости Беларуси. 17 августа белорусские военные направились в Пекин. 85 служащих из роты почетного караула 3 сентября примут участие в параде в честь 70-летия Победы над фашизмом. Позади у них два месяца тренировок. Все-таки это первый парад такого высокого уровня: задействована будет бронетехника и ракетные комплексы, а на трибунах ожидают глав государств.

До события еще 2,5 недели, однако почти сотня военнослужащих из роты почетного караула уже отправляется в Пекин. Там элитное подразделение Вооруженных Сил Беларуси примет участие в параде в честь 70-летия Победы над фашизмом. Белорусские военные при подготовке учли и особенности культуры Поднебесной, и навыки коллег.

Павел Шпарло, командир сводной роты почетного караула Военной комендатуры Вооруженных Сил республики Беларусь:

Все ответственно отнеслись к подготовке к данному мероприятию. Мы готовились уже порядка двух месяцев. У нас были ежедневные тренировки в любую погоду, в различных условиях. Мы просмотрели много видеоматериалов, чтобы видеть непосредственно условия проведения, как выполняют строевые приемы военнослужащие китайской армии. И, в принципе, готовы к выполнению поставленной задачи.

Проводить такой парад Китай будет впервые. Строевым шагом по площади Тяньаньмэнь кроме интернациональных расчетов пройдет около тысячи единиц бронетехники, различные системы залпового огня. И впервые на торжестве будут присутствовать главы иностранных государств.

Третьего сентября кроме шествия и обширной культурной программы в столице Поднебесной, в каждом городе вспомнят тех, кто так и не вернулся из боя и чью судьбу навсегда изменила война.

Олег Воинов, статс-секретарь, помощник министра обороны Республики Беларусь по вопросам военной политики:

С радостью приняли это приглашение, организовали подготовку к данному мероприятию. Ездила группа непосредственно в Пекин, где на месте определились по составу участников, с условиями прохождения. И организовали подготовку.

Вооруженные Силы Беларуси и Китайской Народной Республики сотрудничают более 20 лет. Начинали с обмена опытом в производстве шасси для тяжелых ракет. Сегодня в этом направлении работает сразу несколько совместных предприятий, а список двусторонних проектов вырос в десятки раз.

Это и антитеррористические учения «Стремительный орел». Специалисты отмечают уникальность эксперимента: военнослужащие Беларуси и Китая всего за несколько дней научились понимать друг друга без переводчика и выполнять поставленные задачи на высший балл.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларуси:

Китай и Беларусь – основатели ООН, поэтому в этом году такое торжественное мероприятия имеет и такое значение, что в текущее время нужно подумать, что такое мир, что такое справедливость, куда идет мир. Конечно, основные направления – это стабильность, развитие и сотрудничество. Китай и Беларусь всегда будут вместе.

Совместные программы подготовки офицерского состава и самые дорогие в истории Китая лимузины прошли в парадном расчете 9 Мая в Минске. А уже в ближайшие дни наши военные на плацу в Китае будут оттачивать строевой шаг на репетиции парада в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.