Белорусские студенты и рабочая молодежь примут участие в традиционном проекте "Замки Беларуси"
Волонтерский лагерь открывается на территории усадьбы Михаила Огинского в Сморгонском районе Гродненской области.Организатором выступила Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО. Лагерь имеет давнюю историю. Он проводился ранее в таких известных местах, как Новогрудский замок, Мирский замок, усадьба Игната Домейко. Родовое поместье Михаила Огинского – известного композитора и общественного деятеля 19-го века расположено на небольшой речке Драя.