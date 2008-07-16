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Белорусские студенты и рабочая молодежь примут участие в традиционном проекте "Замки Беларуси"

16 июля 2008 07:49
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Волонтерский лагерь открывается на территории усадьбы Михаила Огинского в Сморгонском районе Гродненской области.Организатором выступила Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО. Лагерь имеет давнюю историю. Он проводился ранее в таких известных местах, как Новогрудский замок, Мирский замок, усадьба Игната Домейко. Родовое поместье Михаила Огинского – известного композитора и общественного деятеля 19-го века расположено на небольшой речке Драя.
# общество

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