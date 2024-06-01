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Белорусские студенты будут строить Байкало-Амурскую магистраль! Анонс ток-шоу «Большой город»

01 июня 2024 10:28
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На БАМ и в Брестскую крепость. На завод и на телевидение. Сферы деятельности и горизонты возможностей для студенческих отрядов расширяются. Этот год знаковый для молодежного движения страны: 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 65-летие всесоюзного движения студенческих отрядов, 40-летие возникновения педагогических отрядов, 20-летие первых молодежных строек суверенной Беларуси.

О том, на каких объектах в этом году работают бойцы, рассказали гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 2 июня, в 10:00.

Белорусские студенты будут строить Байкало-Амурскую магистраль! Анонс ток-шоу «Большой город» -1

Более 4 тысяч бойцов по всей стране. Половина – школьники. Студотрядовское движение набирает обороты. Полезно для будущей карьеры и приятно для кошелька.

Белорусские студенты будут строить Байкало-Амурскую магистраль! Анонс ток-шоу «Большой город» -4

Для меня это возможность иметь карманные деньги и быть более самостоятельным от родителей, возможно, в некоторых аспектах им помогать.

Какие возможности предоставлены тем, кто решил начать свой трудовой пусть со студенческих отрядов?

Белорусские студенты будут строить Байкало-Амурскую магистраль! Анонс ток-шоу «Большой город» -7

Поблажки, которые радуют студентов. В этом случае, конечно, у студентов это экзамены.

Всебелорусская молодежная стройка – студенческий отряд Союзного государства создает центр патриотического воспитания в Брестской крепости. Из прошлого в будущее – собственными руками.

Белорусские студенты будут строить Байкало-Амурскую магистраль! Анонс ток-шоу «Большой город» -10

Это связь десятков поколений.

«БАМ – дело молодых». Всесоюзная ударная стройка возвращается спустя полвека. Студенческие отряды Беларуси в деле!

Белорусские студенты будут строить Байкало-Амурскую магистраль! Анонс ток-шоу «Большой город» -13

Ехать действительно далеко, ребята будут работать на разных участках российской железной дороги.

Студенческие отряды. Продуктивное лето. Воскресенье, 2 июня, 10:00.

# Молодежь Беларуси # общество

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