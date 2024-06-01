Белорусские студенты будут строить Байкало-Амурскую магистраль! Анонс ток-шоу «Большой город»

О том, на каких объектах в этом году работают бойцы, рассказали гости ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 2 июня, в 10:00.

На БАМ и в Брестскую крепость. На завод и на телевидение. Сферы деятельности и горизонты возможностей для студенческих отрядов расширяются. Этот год знаковый для молодежного движения страны: 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 65-летие всесоюзного движения студенческих отрядов, 40-летие возникновения педагогических отрядов, 20-летие первых молодежных строек суверенной Беларуси.

Более 4 тысяч бойцов по всей стране. Половина – школьники. Студотрядовское движение набирает обороты. Полезно для будущей карьеры и приятно для кошелька.

Для меня это возможность иметь карманные деньги и быть более самостоятельным от родителей, возможно, в некоторых аспектах им помогать.

Какие возможности предоставлены тем, кто решил начать свой трудовой пусть со студенческих отрядов?