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Белорусские строители помогут в восстановлении пострадавших от землетрясения регионов Эквадора

26 сентября 2016 13:27
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Новости Беларуси. Белорусские строители помогут в восстановлении пострадавших от землетрясения регионов Эквадора. В апреле стихия привела здесь к гибели сотен человек и к многочисленным разрушениям.

Ранее наша страна направила в Эквадор гуманитарную помощь. Теперь речь идет и о других проектах. Об участии в них идут переговоры сразу с несколькими белорусскими строительными компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карлос Умберто Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:
Проекты восстановления зон, пострадавших от землетрясения, согласованы с белорусским правительством. Также готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве госбанка Эквадора с одним из коммерческих банков Беларуси. Это будет способствовать финансовому сотрудничеству между странами.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Эквадор # Карлос Умберто Ларреа Давила

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