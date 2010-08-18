Белорусские спасатели возвращаются из России домой

Накануне вечером они завершили работу в Рязанской области.

Только за прошедшие сутки сводный отряд МЧС, а это 150 специалистов и 25 спецавтомобилей, ликвидировал 8 лесных и торфяных пожаров. А вертолет МЧС уже накануне вечером приземлился на Могилевском аэродроме. Ожидается, что сегодня Ми-8 прилетит в Минск.

Экипаж помогал российским коллегам бороться с огнем в Тамбовской области. Наших спасателей наградили медалями МЧС России, а также им вручили благодарственные письма. Крылатая машина вылетала на задания более 30 раз и помогала ликвидировать опасные очаги.