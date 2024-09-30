Белорусские продукты – деликатес в Дубае! В каких странах распробовали вкус нашего?

Белорусские товары бьют ценовые рекорды на иностранных прилавках. Наши продукты пользуются спросом. И зарубежный покупатель готов платить за качество товаров с пометкой «Сделано в Беларуси», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К примеру, за квас не жалеют заплатить в разы больше, чем у самого производителя, только бы ощутить вкус традиционного напитка. И как показывает практика, даже санкционные барьеры нашим продуктам нипочем. Белорусскую молочку хотят видеть на прилавках в Китае, здесь она представлена даже на крупных интернет-площадках. В каких еще странах распробовали неповторимый вкус белорусской продукции – мнения собрала Анастасия Ярощик-Корниенко.

Шок новости! В Нью-Йорке заметили один популярный белорусский квас на полках магазина. Сколько же он там стоит? Сколько же он там стоит? Это вас удивит! Судя по фото, там представлено два вида лидского кваса – хлебный и темный. И в Беларуси такой квас стоит в районе 3,5 рубля. В Нью-Йорке же на акции он стоит 3 доллара, а без скидки – почти 4,5 доллара. И судя по фото, американцам наш квас пришелся по душе.

Тем временем блогер в соцсети показал, сколько стоит белорусская молочка и рыба в Дубае. «Что-то вроде деликатеса», – резюмировал создатель медиаконтента. К примеру, сыр «Легкий» известной белорусской марки стоит 18,5 дирхам (более 16 рублей). У нас порядка 4,5 рубля. Или вот еще один сравнительный гайд по ценам Дубай-Минск.

В продуктовом магазине в Дубае есть белорусская сметана «Брест-Литовск». 180 граммов стоит 25 дирхам (22 рубля), 380 граммов – 31 дирхам (28 рублей). В Минске 180 граммов стоит 1,56 рубля, а 380 граммов – 2,97 рубля. А это значит, что разница фактически в 10 раз отличается от цены в ОАЭ.

Причем на белорусских ценниках указано «социально значимый товар». То есть как бы не складывалась конъюнктура рынка, эти позиции должны быть доступны каждому покупателю.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Ни один потребитель не увидел дефицита на полке, не увидел какого-то большого выпадения ассортимента, поэтому меры принимаются для того, чтобы обеспечить товар на полке по приемлемой цене.

Как бы не пытались некоторые закрыть нашей продукции рынок – любовь к простому, сделанному по ГОСТу, превыше всех санкционных барьеров. На одном из рынков Латвии можно купить белорусскую овсянку, сахар и даже молочную продукцию. Вкусы и предпочтения конечно разнятся от страны к стране, но белорусские товары всегда расходятся на ура! Уверяют организаторы крупных продовольственных выставок.