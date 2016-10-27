Белорусские полярники готовятся к экспедиции: какие задачи стоят и какие продукты и одежду необходимо взять

Новости Беларуси. Вместо дождей и слякоти в 70-градусный мороз. В Минске дан торжественный старт девятой антарктической экспедиции. 27 октября в Академии наук участники дальнего похода на ледовый континент встретились с людьми, которые интересуются вкладом белорусских ученых в изучение Антарктики.

Алексей Гайдашев – тот самый человек, который покорял Южный полюс уже много раз. Называет он новый дом модулем. Это почти космический корабль. Здесь же появится электростанция, а чтобы сэкономить электроэнергию, установят солнечные батареи.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской экспедиции в Антарктиду:

К 2020 году первое – это завершение строительства первой очереди Белорусской антарктической станции, второе – подача заявки на согласование статуса консультативной стороны договора об Антарктике (тоже приблизительно в этот период), третье – проведение первых белорусских зимовочных круглогодичных мероприятий.

В эту пора года, как сейчас в Беларуси, на самой южной точке планеты примерно минус 25 градусов. Чтобы пережить такие нечеловеческие условия, в этом году в Антарктику отправят груз в 40 тон. А привезут на большую землю сырье для медикаментов, которое нашли там, за тысячи километров.

Юрий Гигиняк, биолог НАН Беларуси, член белорусской экспедиции в Антарктиду:

В Антарктиде мы обнаружили около 50 видов лишайника и три вида мхов. Они накапливают в себе такие вещества, которые позволяют избежать отрицательного воздействия солнечной радиации. Если мы их начнем использовать в медицине, вещества позволят войти в крема, солнечная радиация не будет так вредна.

В меню полярников всем знакомые продукты: мясо, рыба, овощи и картошка. Но есть и важный компонент, без которого прожить полгода на Южном полюсе просто невозможно, – апельсины и лимоны. Это лучший источник витамина С. Хранить их будут, как обычно, в холодильнике. К слову, и форма одежды там почти ничем не отличается от повседневной.

Чтобы полярники не замерзли даже при температуре минус 50, существует термокостюм. Он легкий как зимняя куртка, но при этом герметичный. Это защищает полярников даже от самого сильного ветра, который на Южном полюсе не редкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое главное условие для тех, кто хочет попасть в состав команды, – иметь сибирское здоровье и даже в минус 50 обладать холодным разумом. Жить на Южном полюсе с ноября по март полярники будут практически без связи с внешним миром. А на общение с родственниками есть лишь 20 минут в месяц.