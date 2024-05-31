Белорусские парламентарии высоко оценили итоги официального визита в КНР

Белорусские парламентарии высоко оценивают итоги официального визита в Пекин. Правительственная делегация нашей страны во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой посетила Китай 27-30 мая. В ходе мероприятия стороны детально обсудили основные направления взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это здравоохранение, образование, наука и культура. Звучали мысли о проведении Форума регионов Беларуси и Китая, который должен дать новый импульс межрегиональному сотрудничеству двух стран. Свои идеи и наработки по этому вопросу Беларусь представит партнерам на заседании БРИКС в июне. Коснулись также и других векторов взаимодействия. По многим перспективным направлениям партнерам удалось достичь договоренностей. Теперь сторонам предстоит активная работа над реализацией соглашений.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Были подведены определенные итоги прошедшего периода движения наших стран по реализации тех намеченных проектов сотрудничества, которые охватывают как экономическую, политическую, социальную и гуманитарную сферы, так и намечены новые приоритеты, которые интересны обеим странам в плане углубления нашего сотрудничества. В том числе с точки зрения международно-правового аспекта.

Игорь Луцкий, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Кроме того, что рассматривались вопросы экономического характера, прежде всего было уделено внимание социально-гуманитарной сфере, нашим отношениям. Речь шла о предстоящем Форуме ректоров Беларуси и Китая. Мы посетили учреждения здравоохранения. Яркий пример того, как должна развиваться система здравоохранения. Нам есть чему поучиться у наших китайских друзей. И надо отдать должное – они со всей душой отнеслись к визиту нашей делегации.