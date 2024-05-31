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Белорусские парламентарии высоко оценили итоги официального визита в КНР

31 мая 2024 11:08
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Белорусские парламентарии высоко оценивают итоги официального визита в Пекин. Правительственная делегация нашей страны во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой посетила Китай 27-30 мая. В ходе мероприятия стороны детально обсудили основные направления взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские парламентарии высоко оценили итоги официального визита в КНР-1

Это здравоохранение, образование, наука и культура. Звучали мысли о проведении Форума регионов Беларуси и Китая, который должен дать новый импульс межрегиональному сотрудничеству двух стран. Свои идеи и наработки по этому вопросу Беларусь представит партнерам на заседании БРИКС в июне. Коснулись также и других векторов взаимодействия. По многим перспективным направлениям партнерам удалось достичь договоренностей. Теперь сторонам предстоит активная работа над реализацией соглашений.

Белорусские парламентарии высоко оценили итоги официального визита в КНР-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Были подведены определенные итоги прошедшего периода движения наших стран по реализации тех намеченных проектов сотрудничества, которые охватывают как экономическую, политическую, социальную и гуманитарную сферы, так и намечены новые приоритеты, которые интересны обеим странам в плане углубления нашего сотрудничества. В том числе с точки зрения международно-правового аспекта.

Игорь Луцкий, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Кроме того, что рассматривались вопросы экономического характера, прежде всего было уделено внимание социально-гуманитарной сфере, нашим отношениям. Речь шла о предстоящем Форуме ректоров Беларуси и Китая. Мы посетили учреждения здравоохранения. Яркий пример того, как должна развиваться система здравоохранения. Нам есть чему поучиться у наших китайских друзей. И надо отдать должное – они со всей душой отнеслись к визиту нашей делегации.

Белорусские парламентарии высоко оценили итоги официального визита в КНР-7

Программа была обширной и насыщенной. В течение трех дней белорусские парламентарии посетили объекты социальной инфраструктуры Пекина, состоялась серия встреч и переговоров. Знаковым событием для обеих стран стало первое заседание Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами. Как отметила Наталья Кочанова, во взаимоотношениях между парламентариями Беларуси и Китая произошли существенные изменения.

Уделили внимание теме отстаивания наших интересов на мировой арене, совместного участия в международных организациях. Беларусь рассчитывает в скором времени стать полноправным членом ШОС и БРИКС. Спикер также отметила, что прошедшие встречи придадут новый импульс еще более тесному сотрудничеству между Беларусью и Китаем.

# Беларусь-Китай # общество # Сергей Сивец # Игорь Луцкий # Наталья Кочанова

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