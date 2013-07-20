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Белорусские молодожёны приехали в ЗАГС на эвакуаторе

20 июля 2013 17:27
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Новости Беларуси. Креативное счастье. Белорусские молодожёны освоили новый вид транспорта. Теперь новобрачные добираются до места регистрации брака не только на привычных легковушках, кабриолетах или лимузинах, но и на эвакуаторах.

Необычный свадебный кортеж из пяти таких машин  можно было наблюдать 20 июля в центре столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Гоголинский, водитель эвакуатора:
Достаточно интересно, новинка, такого никогда не было, конечно же, захотели принять участие. Сложнее эвакуировать, но веселее свадьбы возить.

Выбор такого необычного средства передвижения для свадебного кортежа новобрачный Евгений считает абсолютно естественным. Он уже несколько лет работает водителем эвакуатора. Теперь на его счету не только десятки вырученных авто, но и вывезенная из незамужней жизни невеста.

Евгений и Юлия, молодожены:
Ничего подобного не было, поэтому решили сделать необычную свадьбу. Мы решили отойти от всех этих традиций. Очень приятно было, когда мы ехали по кольцевой, и почти каждая вторая машина нам сигналила.

# общество # Свадьба # Антон Гоголинский

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