Белорусские IT-компании увеличат экспорт программного обеспечения

Почти в 1,5 раза по сравнению с 2007-м экспорт увеличится в текущем году. Такие данные были озвучены в Минске на пятом Международном форуме по банковским информационным технологиям. Мировые производители программного обеспечения, представители Нацбанка Беларуси, бизнесмены говорили о развитии информационных технологий в банковской сфере. Их активное использование привело к значительному упрощению многих процедур. Кроме того, благодаря новым технологиям деньги вкладчиков не попадут в руки мошенников. А вероятность сбоя в компьютерной системе банка сведена к минимуму.