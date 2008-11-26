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Белорусские IT-компании увеличат экспорт программного обеспечения

26 ноября 2008 14:55
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Почти в 1,5 раза по сравнению с 2007-м экспорт увеличится в текущем году. Такие данные были озвучены в Минске на пятом Международном форуме по банковским информационным технологиям. Мировые производители программного обеспечения, представители Нацбанка Беларуси, бизнесмены говорили о развитии информационных технологий в банковской сфере. Их активное использование привело к значительному упрощению многих процедур. Кроме того, благодаря новым технологиям деньги вкладчиков не попадут в руки мошенников. А вероятность сбоя в компьютерной системе банка сведена к минимуму.
# общество

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