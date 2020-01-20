На перекрёстке Первомайской и Фрунзе через месяц заработает новый светофор

Новости Беларуси. На перекрестке улиц Первомайской и Фрунзе установили светофор, чтобы сделать переход к школе безопаснее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На перекрестке улиц Первомайской и Фрунзе установили светофор, чтобы сделать переход к школе безопаснее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас регулировщик проходит последние согласования. Его обещают включить через месяц. Для повышения безопасности выполнят и заужение проезжей части возле близлежащей школы.
Пешеходные переходы, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, оснастят дополнительными лампами уличного освещения. В планах районной ГАИ также установка 10 лежачих полицейских.
Татьяна Сподобаева, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД:
Как показывает статистика прошлого года, в Минске наблюдается снижение дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних. Однако, к сожалению, уже в этом году в Партизанском районе произошли два аварии с участием детей.