На перекрёстке Первомайской и Фрунзе через месяц заработает новый светофор

Новости Беларуси. На перекрестке улиц Первомайской и Фрунзе установили светофор, чтобы сделать переход к школе безопаснее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас регулировщик проходит последние согласования. Его обещают включить через месяц. Для повышения безопасности выполнят и заужение проезжей части возле близлежащей школы. Пешеходные переходы, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, оснастят дополнительными лампами уличного освещения. В планах районной ГАИ также установка 10 лежачих полицейских.