Новости Беларуси. В Минске реализуется комплекс мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации кабельного коллектора на Немиге. Необходимость навести порядок на этом участке появилась после череды возгораний. Причины пожаров – аварийный режим работы силового электрического кабеля.

В коллекторе проложены 44 кабельные линии и 112 информационных кабелей, принадлежащих 29 субъектам хозяйствования. Работы по прокладке, ремонту и обслуживанию линии выполняют эксплуатирующие организации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.