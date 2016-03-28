Прямой эфир

В Минске реализуется комплекс мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации кабельного коллектора на Немиге

28 марта 2016 17:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске реализуется комплекс мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации кабельного коллектора на Немиге. Необходимость навести порядок на этом участке появилась после череды возгораний. Причины пожаров – аварийный режим работы силового электрического кабеля.

В коллекторе проложены 44 кабельные линии и 112 информационных кабелей, принадлежащих 29 субъектам хозяйствования. Работы по прокладке, ремонту и обслуживанию линии выполняют эксплуатирующие организации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Ремонт и капремонт в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Кухарев – о проблемном коллекторе на Немиге, «жировках» и ограждениях на детских площадках
28 марта 2016 17:57

Владимир Кухарев – о проблемном коллекторе на Немиге, «жировках» и ограждениях на детских площадках

В Минске презентовали плакаты туристической направленности
28 марта 2016 17:54

В Минске презентовали плакаты туристической направленности

Лиса раскопала древнее поселение вблизи Беловежской пущи
28 марта 2016 17:25

Лиса раскопала древнее поселение вблизи Беловежской пущи