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Белорусские депутаты рассмотрят поправки в избирательное законодательство

30 ноября 2009 07:35
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В проекте предлагается формировать избирательные комиссии — кроме Центризбиркома — так, чтобы не менее трети их составляли представители политических партий и других общественных объединений.Планируется упростить выдвижение и регистрацию кандидатов, в том числе разрешить политическим партиям выдвигать своих кандидатов во всех избирательных округах независимо от того, есть ли там их структуры. Кроме того, могут исключить порог явки избирателей, необходимый для признания выборов местных Советов состоявшимися.
# общество

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