На Витебщине вручную собирают кукурузу

За последние 30 лет жители Докшицкого района не припомнят такой экстремальной уборки.

Затяжные дожди превратили поля в грязное месиво. Техника буксует даже на спаренных колесах. Поэтому убирать оставшийся урожай кукурузы приходиться вручную.

Людмила Пальчевская, главный специалист управления сельского хозяйства Докшицкого райисполкома:

- Привлечены для уборки початков рабочие полеводческих бригад, администрация хозяйства, шефские организации сельсовета, школы.

Своими силами аграрии не справляются. Выручают горожане. В подданные «царицы полей» временно записались почти 10 тысяч витебчан. Но добровольным помощникам мешает небесная канцелярия. В дождь работают всего по пару часов в день.

А на другом поле ни своими силами, ни с помощью горожан работать не спешат. Кукурузы непочатый край. А початки убирать и не думают. Хотя и земля здесь посуше, и кукуруза питательные свойства еще не потеряла.

Местным жителям жаль пропадающего урожая. И собрать бы помогли. Но выйти в поле руководство предприятия не просило.

Оказалось, в этом хозяйстве кукурузе уже вынесли приговор. Решили оставить на полях. Весной подгнившие початки в виде удобрений пойдут на здоровье будущего урожая.

Впрочем, большую часть урожая «царицы полей»на Витебщине все же спасли. Даже кукурузного силоса заготовили больше, чем в прошлом году. Не убрали кукурузу еще на 2, 5 тысячи гектаров. Аграрии надеются, что теплолюбивая культура все-таки не останется зимовать.