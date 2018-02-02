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Белорусская спецтехника будет не только на российском рынке, но и в Зимбабве, Узбекистане: «Амкодор» увеличивает поставки

02 февраля 2018 10:41
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Новости Беларуси. Погрузчиков, катков, снегоочистителей и других спецмашин белорусского производства на российском рынке станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Амкодор» намерен в полтора раза увеличить объемы производства.

Белорусская спецтехника будет не только на российском рынке, но и в Зимбабве, Узбекистане: «Амкодор» увеличивает поставки-1

Только за 2017 год экспорт в Россию составил больше 1700 машин. Но мощности холдинга позволяют выпускать почти в четыре раза больше. Сейчас продукция заводов экспортируется в 30 стран мира.

Белорусская спецтехника будет не только на российском рынке, но и в Зимбабве, Узбекистане: «Амкодор» увеличивает поставки-4

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Мы работаем и в коммунальном секторе, и в лесохозяйственном, в строительном, дорожно-строительном – любое из этих направлений мы готовы закрывать. Причем готовы компоновать всем набором техники, формируя технологические кластеры и решая глобальные задачи по поставке техники в регионы.

Белорусская спецтехника будет не только на российском рынке, но и в Зимбабве, Узбекистане: «Амкодор» увеличивает поставки-7

Валерий Кондратчик, директор по производству ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Мы за 2017 год освоили рынок Бангладеш, поставили туда колоссальное количество машин – более 700 единиц – то на 2018 год уже другие регионы: Зимбабве, Узбекистан. Большие планы стоят.

Существенно расширился и модельный ряд. 9 новых образцов планируют поставить на производство в 2018 году. Часть из них уже проходит испытания.

# общество # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Валерий Кондратчик # Валерий Иванкович

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