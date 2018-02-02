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Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ

02 февраля 2018 08:20
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Натуральный камень – первый материал, который научились обрабатывать люди. Изначально из него создавали лишь полезные в быту предметы, позже изделие из камня превратились в произведения искусства. Знаменитый греческий Парфенон, скульптура Микеланджело из мрамора, египетский сфинкс из монолитной известковой скалы.

Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ -1

Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ -3

Алексей Дзюбенко, заместитель начальника по производству изделий из натурального камня:
Уникальность натурального камня в том, что, как тело любого человека, нет повторений, любое изделие из натурального камня будет по-своему уникальным и оригинальным просто по причине того, что такого больше в мире нигде нет.

Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ -6

Волшебный мрамор, светящийся оникс, прочный гранит, нефрит и базальт родом из Италии, Греции, Египта. Со всех уголков планеты эти камни привозят в Беларусь для создания новых шедевров.

Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ -9

Петр Штефан, заместитель директора по производству:
Блоки, которые получаем на станке при помощи пил, режутся на слябы разной толщины и конфигурации. Без воды камень не пилится, нужна вода для охлаждения в призы, при помощи которых происходит распилка.

Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ -12

Блоки распилены, время придать им нужный размер и форму. Один из этапов – обработка камня по осям. Станок двигается по заранее написанной программе и создает сложные фигурные модели, в том числе и бюст человека.

Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ -15

Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ -17

Алексей Дзюбенко:
Сюда мы привозим материал, напиленный уже на большом станке, после этого происходит раскрой плит. Для этого служит мостовой фрезерный станок. Пилится камень диском фрезами с включением алмазов.

Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ -20

Полученные заготовки полируют специальными щётками и ручными шлифмашинками. В древние времена все делалось из цельных глыб камня. Сегодня технологии позволяют экономить на дорогостоящем материале.

Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ -23

Алексей Дзюбенко:
Мы видим элементы неких колонн камина, которые склеиваются из материала более тонкого.

Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ -26

Это чертеж, по которому непосредственно сборщик собирает все эти выпиленные элементы.

Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ -29

Следующий этап доказывает, что камень вода точит. Уникальный станок резки позволяет создавать необычайно сложные композиции из разных материалов.

Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ -32

Алексей Дзюбенко:
Станок для резки материала пилит непосредственно водой с добавлением песка. В данном случае мы выпилили такое вот изделие. Форма создается современными методами.

С античных времен и по сей день изделие из натурального камня не перестают восхищать своей красотой. Ручную работу заменили станки, но уникальность готового результата остается неизменной. Природа делает свое дело.

# общество # Предприятия Беларуси # Фотофакт # камни

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