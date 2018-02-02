Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ

Натуральный камень – первый материал, который научились обрабатывать люди. Изначально из него создавали лишь полезные в быту предметы, позже изделие из камня превратились в произведения искусства. Знаменитый греческий Парфенон, скульптура Микеланджело из мрамора, египетский сфинкс из монолитной известковой скалы.

Алексей Дзюбенко, заместитель начальника по производству изделий из натурального камня:

Уникальность натурального камня в том, что, как тело любого человека, нет повторений, любое изделие из натурального камня будет по-своему уникальным и оригинальным просто по причине того, что такого больше в мире нигде нет.

Волшебный мрамор, светящийся оникс, прочный гранит, нефрит и базальт родом из Италии, Греции, Египта. Со всех уголков планеты эти камни привозят в Беларусь для создания новых шедевров.

Петр Штефан, заместитель директора по производству:

Блоки, которые получаем на станке при помощи пил, режутся на слябы разной толщины и конфигурации. Без воды камень не пилится, нужна вода для охлаждения в призы, при помощи которых происходит распилка.

Блоки распилены, время придать им нужный размер и форму. Один из этапов – обработка камня по осям. Станок двигается по заранее написанной программе и создает сложные фигурные модели, в том числе и бюст человека.

Алексей Дзюбенко:

Сюда мы привозим материал, напиленный уже на большом станке, после этого происходит раскрой плит. Для этого служит мостовой фрезерный станок. Пилится камень диском фрезами с включением алмазов.

Полученные заготовки полируют специальными щётками и ручными шлифмашинками. В древние времена все делалось из цельных глыб камня. Сегодня технологии позволяют экономить на дорогостоящем материале.

Алексей Дзюбенко:

Мы видим элементы неких колонн камина, которые склеиваются из материала более тонкого.

Это чертеж, по которому непосредственно сборщик собирает все эти выпиленные элементы.

Следующий этап доказывает, что камень вода точит. Уникальный станок резки позволяет создавать необычайно сложные композиции из разных материалов.