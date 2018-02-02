В Минск вернулся белорус, который 6,5 лет находился в плену в Ливии

Новости Беларуси. В Минск вернулся белорус, который семь лет находился в ливийском плену.

По информации пресс-службы МИД РБ, 2 февраля в Беларусь вернулся Вячеслав Качура. Мужчина был последним из белорусов, которые насильно удерживались в Ливии с августа 2011 года одной из «революционных бригад».

«Я очень рад встрече с родными». Как в Минске встречали белоруса, освобождённого из ливийского плена (смотрите здесь).

В МИД отметили, что освобождение белоруса стало возможным благодаря длительной и целенаправленной работе и усилиям друзей со всего мира.

«Министерство иностранных дел выражает благодарность всем нашим зарубежным партнерам, которые содействовали успешному разрешению вопроса об освобождении белорусского гражданина».

В конце декабря два белоруса были освобождены из плена в Ливии.