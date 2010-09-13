Белорусская пионерия отмечает свой 20-й День рождения

Это самая крупная детская организация в республики. Она объединяет около 600 тысяч ребят.

По всей стране сегодня пройдут торжественные линейки. А в Минске в полдень на Площади Победы соберутся лучшие пионеры и октябрята республики. Затем их ждут в гости в Парламенте страны. На площадках столицы для ребят подготовлена культурно-развлекательная программа.

С 20-летием со дня образования Белорусскую республиканскую пионерскую организацию поздравил Президент Александр Лукашенко. – Патриотическое и гражданское воспитание подрастающего поколения, его творческое развитие, «тимуровское» и юнармейское движения, помощь детям-инвалидам – это лишь немногое из того, чем славится наша пионерия, в чем она является надежным партнером государства, – отметил в поздравлении Президент.