Погода в Беларуси порадует теплом бабьего лета

До позднего вечера продолжались накануне в столице праздничные гуляния. Они начались еще в субботу. Двухдневная программа была расписана буквально по минутам. Причем, отдохнуть можно было и не выезжая в центр.
Целый год из 21 тысячи участников выбирали 36 настоящих асов.
Николаю Обедняку, Науму Жолудеву, Федору Кузнецову, Сергею Сухареву и Федору Рудскому.
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