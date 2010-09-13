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Погода в Беларуси порадует теплом бабьего лета

13 сентября 2010 03:44
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По народному календарю оно наступает сегодня – 13 сентября.Синоптики обещают на протяжении недели днем до +24. Так что наслаждаемся солнечными и ясными днями.
# общество # Погода

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