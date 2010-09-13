Минск отпраздновал свой 943 День рождения

До позднего вечера продолжались накануне в столице праздничные гуляния. Они начались еще в субботу. Двухдневная программа была расписана буквально по минутам. Причем, отдохнуть можно было и не выезжая в центр.По всему городу прошли концертно-развлекательные и спортивные мероприятия, ярмарки, выставки, театрализованные представления. Больше всего отдыхающих собралось на проспекте Победителей у «Минск-Арены» и на площадке у Национальной библиотеки. А зрителями праздничного фейерверка у стелы «Минск – город-герой» стали десятки тысяч жителей города и гостей столицы.