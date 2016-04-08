Прямой эфир

Завершился отопительный сезон в Минской области

08 апреля 2016 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области завершился отопительный сезон. Решение облисполкома об отключении отопления было принято 5 апреля в связи с повышением температуры воздуха.

Районные исполкомы сами принимают соответствующие решения с учетом температуры на улице. В первую очередь были отключены от тепла административные здания и промышленные предприятия. После жилищного фонда батареи стали холодными в образовательных, медицинских и социальных учреждениях. При этом в случае снижения среднесуточной температуры ниже отметки +8 градусов разрешается по необходимости временно включать отопление, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Отопительный сезон

Другие новости рубрики

Все новости
Неделя леса: в Березинском районе более 70 га засадили молодыми соснами
08 апреля 2016 14:33

Неделя леса: в Березинском районе более 70 га засадили молодыми соснами

Обвал цен на жилье в Минске: покупать квартиру или еще подождать?
08 апреля 2016 13:41

Обвал цен на жилье в Минске: покупать квартиру или еще подождать?

На полигоне «Брестский» прошло тактическое учение с участием воздушно-десантных войск Российской Федерации
08 апреля 2016 06:27

На полигоне «Брестский» прошло тактическое учение с участием воздушно-десантных войск Российской Федерации