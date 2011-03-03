Житель Рогачева за год оставил 400 записей в жалобных книгах. Может сесть за вымогательство

На профессионального жалобщика пожаловались правоохранителям. 400 жалоб за год написал житель Рогачева. Этот своеобразный рекорд остался бы незамеченным, если бы страсть к кляузам не переросла в вымогательство. 56-летний мужчина шантажировал и чиновников, и рядовых граждан.

Жалобщик-рекордсмен сам когда-то работал в Рогачевском райисполкоме, однако за годы деятельности на Доску почета так и не попал. Наверстать упущенное решил после отставки — искать недочеты в работе других стало его навязчивой идеей. За 2010 год в Рогачеве не осталось ни одной книги замечаний и предложений, где бы не оставил свой след Николай Васильевич.

Его замечания повсюду: в магазинах не тот ассортимент, автомобили ездят неправильно, почтовый ящик не тех размеров, а среди почетных людей города, по его мнению, и вовсе лишние люди.

Николай Короткевич, начальник отдела по работе с обращениями граждан Рогачевского райисполкома:

Если в 2006 году были незначительные обращения по общественным вопросам, то ежегодно он начал увеличивать их количество. За 2010 год от него поступило свыше 100 обращений только в районный исполком. В книге замечаний было сделано 92 записи, из которых 90 принадлежат ему.

За работниками райисполкома мужчина следил неустанно: на своем личном транспорте преследуя служебные машины. А затем требовал отчет об использовании казенного транспорта. Но оказалось, что трепетно оберегая бюджетные средства, искатель правды задумался и о своем кармане. Превратился в банального вымогателя.

Сергей Таболич заместитель прокурора Рогачевского района:

В РОВД обратился директор одного из учреждений с заявлением о том, что житель Рогачева вымогает у него деньги — 200 тысяч рублей — за неразглашение сведений о работе данного учреждения, которые он якобы выявил при посещении этого учреждения. Возбуждено уголовное дело по ст. 208 части 1 «Вымогательство».

Уже после ареста жалобщика в милицию обратились работники торговли. Оказывается, им тоже приходилось откупаться от бдительного посетителя. Если факты вымогательства будут доказаны в суде, мужчине придется упражняться в эпистолярном жанре в местах не столь отдаленных как минимум три года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».