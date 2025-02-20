Белорусская делегация завершила официальный визит в Баку

Развитие стратегического партнерства и укрепление межпарламентского диалога. Белорусская делегация под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой завершила официальный визит в Баку, рассказали в программе Новости «24 часа». В столице Азербайджана наши парламентарии приняли участие в мероприятиях Азиатской парламентской ассамблеи, также состоялся ряд двусторонних встреч, 20 февраля – с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Стороны выразили взаимную удовлетворенность высоким уровнем межгосударственных связей и подчеркнули динамичное развитие партнерства в самых разных сферах. Особое внимание – диалогу между законодательными органами. Накануне Беларусь получила статус наблюдателя Азиатской парламентской ассамблеи. Что фактически завершает процесс вовлечения нашего государства во все крупнейшие региональные межпарламентские структуры.

Дмитрий Пиневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане: Важнейший визит как по уровню организации, так и по его результатам. Безусловно, прежде всего, важнейшим компонентом является взаимодействие между законодательными органами власти, которое имеет устойчивый характер между нашими странами, и встреча здесь подтвердила это, в том числе усиление нашего регионального и межрегионального присутствия исходя из того, что мы были приняты в качестве наблюдателей в эту уважаемую организацию.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Самое главное то, что с трибуны Азиатской парламентской ассамблеи прозвучал голос Беларуси о мире, стабильности и безопасности, о новом миропорядке, об отношении парламента Республики Беларусь к взаимодействию с парламентами любых государств. Именно это стало основой придания статуса наблюдателя. Это решение поддерживалось всеми выступающими спикерами азиатских государств.

В ходе визита наша делегация также провела переговоры с коллегами из Омана, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов. Обсуждали не только межпарламентское, но и торгово-экономическое сотрудничество. Стороны сверили часы, расставили акценты, пересмотрели среднесрочные и краткосрочные перспективы взаимодействия.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Все, что здесь звучит сегодня от спикеров, от тех, кто представляет свои страны, от наших коллег-парламентариев, говорит о том, что у нас абсолютно схожие подходы в развитии наших стран, в международной деятельности наших парламентов. Эта ассамблея зарекомендовала себя хорошими инициативами. Мы знаем, что здесь рассматриваются вопросы, которые касаются глобального мира, развития, дружбы и сотрудничества между разными странами.

Одним из ключевых мероприятий визита стала встреча председателя Совета Республики с президентом Азербайджана. Наталья Кочанова передала Ильхаму Алиеву слова приветствия от Александра Лукашенко. Лидеров наших стран связывают дружеские взаимоотношения – а это крепкий фундамент для дальнейшего развития сотрудничества между государствами.