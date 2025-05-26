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Знаковая дата в истории Союзного государства! 30 лет назад между Беларусью и Россией исчезла граница

26 мая 2025 06:00
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Знаковая дата в истории Союзного государства. Ровно 30 лет назад между Беларусью и Россией исчезла граница. 26 мая 1995 года пал последний, символический шлагбаум. Это произошло во исполнение народного решения, принятого 12 днями ранее на первом за годы независимости Беларуси референдуме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаковая дата в истории Союзного государства! 30 лет назад между Беларусью и Россией исчезла граница-2

Участие в церемонии, ставшей исторической, принял Президент. Александр Лукашенко и в то время премьер-министр России Виктор Черномырдин на границе Смоленской и Витебской областей убрали единственный пограничный столб и демонтировали шлагбаум. На месте снятого таможенного поста посадили дерево – березу. Она стала символом единения двух стран. В наши дни – уже во всех сферах: от культуры до производства, от использования природных ресурсов до освоения космоса.

# Союзное государство

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