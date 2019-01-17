Белоруски вошли в топ-20 самых красивых девушек в мире по мнению авторитетного интернет-портала

Новости Беларуси. Новость-комплимент для наших соотечественниц. Белоруски в очередной раз признаны одними из самых красивых в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рейтинге авторитетного интернет-портала Missosology мы на 18-й строчке.

Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?

Эксперты учитывали, сколько раз представительницы стран получали титулы в таких масштабных международных конкурсах, как «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс Интернешнл». И надо отметить, что в 2018 году белоруски часто были в заголовках бьюти-новостей. После триумфального успеха на конкурсе в Китае наша Мария Василевич вернулась в Беларусь в статусе «Мисс мира Европа».