Белоруски получили поздравительные открытки от Президента

Еще накануне 8 Марта белорусские спортсменки, журналисты, работницы производственных сфер, образования и культуры, военнослужащие стали получать поздравительные открытки от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова искренней благодарности за трудолюбие и мудрость, инициативность и плодотворную деятельность на благо Беларуси главы государства адресовал и медсестре-анестезиологу военного госпиталя. Старший прапорщик Олеся Егорова в феврале прошлого года была в составе миссии наших военных медиков в Сирии. В разрушенным Алеппо они оказали помощь 3 тысячам человек.

Олеся Егорова, старшая медсестра:

Всем помогли, обращались и днем, и ночью, работали 24/7. Для меня это стало неожиданностью. Конечно, это большая счесть для меня, получить от главы нашего государства открытку к 8 Марта. Спасибо, очень приятно. Я очень благодарна и буду делать все, чтобы служить нашей Республике Беларусь.