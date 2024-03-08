Белоруски получили поздравительные открытки от Президента

Еще накануне 8 Марта белорусские спортсменки, журналисты, работницы производственных сфер, образования и культуры, военнослужащие стали получать поздравительные открытки от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще накануне 8 Марта белорусские спортсменки, журналисты, работницы производственных сфер, образования и культуры, военнослужащие стали получать поздравительные открытки от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слова искренней благодарности за трудолюбие и мудрость, инициативность и плодотворную деятельность на благо Беларуси главы государства адресовал и медсестре-анестезиологу военного госпиталя. Старший прапорщик Олеся Егорова в феврале прошлого года была в составе миссии наших военных медиков в Сирии. В разрушенным Алеппо они оказали помощь 3 тысячам человек.
Олеся Егорова, старшая медсестра:
Всем помогли, обращались и днем, и ночью, работали 24/7. Для меня это стало неожиданностью. Конечно, это большая счесть для меня, получить от главы нашего государства открытку к 8 Марта. Спасибо, очень приятно. Я очень благодарна и буду делать все, чтобы служить нашей Республике Беларусь.
Женщина в нашей стране сегодня – это не только воплощение красоты, тепла и внимания в семьях. Они дают намного больше этому миру. Белоруски преуспели везде, и каждая на своем месте вносит большой вклад в развитие страны. И достигают они этого во многом благодаря тому, что им несвойственно безразличие. Они умеют объединяться и действовать сообща. В Беларуси женское движение стало силой, с которой сегодня нельзя не считаться. Женщины вообще – наше главное дипломатическое оружие, как отметил Президент, встречаясь с активом Белорусского союза женщин. И к ним в нашей стране отношение особенное.
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Нет тех высот, которых не достигли бы наши соотечественницы. В отдельных областях, как подчеркнул Президент, превзойти женщин невозможно. Например, без них немыслимо развитие медицины и образования. Ведь здесь важен не только профессионализм, но и отношение. Заботу и нежность, сродни материнской, может подарить пациентам и ученикам только женщина.