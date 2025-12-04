Белоруска стала одной из 8 лучших волонтёров СНГ! Анжелика Байко рассказала, как ей это удалось

Анжелика Байко, куратор волонтерского клуба «СЛОН» БГУКИ:

Волонтером я стала еще в детстве, но тогда это были тимуровцы. Правда, если посмотреть все, что мы тогда делали, то многое можно было бы отнести даже не к волонтерству.

Например, мы однажды распилили лес, который привезли для строительства дома, пока бабушка была в поле, на дрова.

Волонтером, именно в понятии волонтера, я, наверное, стала в сознательном возрасте. И особенно стала его создавать как клуб, как отряд, как лидер волонтеров. Это с приходом в БГУКИ в 1999 году. У нас 1 декабря было 26 лет нашему клубу.

Юрий Царев, ведущий:

Вы, между прочим, одна из восьми лучших волонтеров в СНГ. Как вы попали в самый топ?

Анжелика Байко:

Попала, не скажу, что легко, но скажу, что благодаря Республиканскому волонтерскому центру. Просто когда мы называем цифры наших мероприятий, никто не верит. В году 365 дней, а у нас в позапрошлом году было 400 мероприятий. В том числе классный проект, в этом году он будет девятый год реализован, называется он «Особый модный показ «Цветные сны». Республиканский волонтерский центр выступает там организатором, вторым организатором выступаем мы, третий – это детский фонд. Вот уже много лет они нас поддерживают. Этот проект позволяет увидеть, что мы делаем. Много организаций нас знают, соответственно, нашу деятельность знают. Когда обсуждался вопрос, кого же выдвинуть от Республики Беларусь, именно Республиканский волонтерский центр предложил мою кандидатуру, за что я очень признательна, потому что в прошлом году это было впервые в СНГ, это было почетно.