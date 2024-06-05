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Белоруска рассказала, как кошки помогли ей справиться с коронавирусом

05 июня 2024 16:23
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Мы покупаем им дорогие домики и игрушки, тратим деньги на импортные прививки, уступаем любимое кресло и забиваем память смартфона сотнями их фотографий. О том, как коты захватили наши сердца, и почему мы жить не можем без домашних питомцев, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Американские ученые утверждают, что кошки настолько положительно влияют на нашу психику, что способны снизить риск сердечного приступа почти на треть. Алла, может быть, у вас были какие-то случаи из жизни, когда кошки лечили и помогали оздоровиться?

Белоруска рассказала, как кошки помогли ей справиться с коронавирусом-1

Алла Лаговская, хозяйка кота и кошки:
Мои питомцы – я сто процентов уверена, что у меня лечебные. Потому что малейшее какое-то недомогание или простуда, то они всегда со мной. Так иногда у меня они могут сами по себе спать вообще, но как только какое-то недомогание… Я болела ковидом, то есть у меня была три дня вообще очень высокая температура, они не отходили от меня вдвоем. Они спали, буквально сколько мне требовалось времени отдыха, всегда были со мной. Я в этом убеждена, что благодаря мурлыканью, этому молочному шагу, выздоровела намного быстрее. Я благодарна своим питомцам, потому что их тепленькое тельце – это постоянно было. Мне было комфортно.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Согревают опять же, такая живая грелка.

Алла Лаговская:
Вообще, это мурлыканье – просто сразу отдыхаешь, было спокойнее.

Восстановление суставов и мигрень – как кошки могут лечить человека – подробнее здесь.

# Коты и кошки # общество # Михаил Свито # Алеся Лакина

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