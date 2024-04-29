Дзермант: для США Европа – это конкурент, которого хотят ослабить конфликтом в Украине

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

На прошлой неделе прошло седьмое Всебелорусское народное собрание в новом статусе – конституционного органа как высшей формы народного представительства и народовластия. И я тоже был приглашен туда в качестве эксперта. Думаю, многие из вас видели и слышали выступления Президента, высших должностных лиц страны и делегатов собрания. Но все-таки видеть и слышать все самому, находясь в зале – это позволяет более ясно представить и почувствовать атмосферу, настроение этого собрания, выработать понимание заложенных в нем смыслов. А их очень много. Президент много и подробно говорил о военных приготовлениях и милитаризации наших соседей из НАТО. Нам известно в деталях, что и как они делают, чем пытаются угрожать нам. И несмотря на абсолютно миролюбивую политику Беларуси, наше миролюбие не нужно путать с пацифизмом, мы тоже будем готовиться, но не дадим втянуть себя в гонку вооружений, ведь непомерные расходы и только на военную сферу – это один из способов противостояния, которым нам хотят нанести ущерб, чтобы загубить экономику. Именно это мы заложили в содержание принятой на ВНС новой Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. Планы, умонастроения и мотивы западных политиков понятны – они не хотят терять свое доминирование над миром, хотя Александр Лукашенко очень верно указал, что само единство Запада под вопросом. Потому что для американцев Европа – это тоже конкурент и ресурс, который они хотят использовать, а также ослабить с помощью конфликта в Украине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для американцев Китай и Россия – это еще не все противники и враги. Для самой Америки (мы это почувствовали во времена Трампа) очень серьезным соперником является сама Европа, Европейский союз. Особенно с тех пор, когда в альтернативу доллару Европа осмелилась, обнаглела и ввела евро. Это сильная валюта. Американцам никакие противники и конкуренты не нужны. Поэтому, утопив Россию в войне в Украине, нагрузив Европейский союз этой войной, давайте по 2-3 % от ВВП выкладывайте, производите больше оружия и боеприпасов, посылайте против России на фронт уже и своих людей. Я хочу, чтобы вы понимали: там уже давно воюют натовские наемники. Американцы хотят убить несколько зайцев сразу: ослабить Россию, перегрузив Европу, ослабить ее в том числе.

Алексей Дзермант:

На этом фоне очень важно, как и где Беларусь видит свое место в мире. И из выступлений Президента на ВНС это можно четко понять – у нас евразийский ориентир, мы с мировым большинством Востока и Юга. И тут, например, китайское видение Сообщества единой судьбы человечества нам, белорусам, очень близко и понятно. Нам необходимо строить в Большой Евразии единую систему сотрудничества и безопасности. Именно поэтому мы станем участниками Шанхайской организации сотрудничества, а Евразийский экономический союз хотим видеть технологическим и интеллектуальным лидером в регионе. При этом, прежде всего, мы опираемся на очень тесные союзнические отношения с Россией. Лукашенко о союзе с Россией: «Мы намерены достигнуть технологического суверенитета».

Алексей Дзермант:

Вот эта формула – союз суверенных народов без насилия и поглощения – как раз и есть наш образ и модель интеграции, к которой могут присоединяться самые разные государства. Это наша белорусская философия союзности, чуждая всякому империализму и колониализму. Не отбрасываем мы и Европу, ведь это тоже часть Большой Евразии, ее западный полуостров, но Европа только тогда имеет шанс сохраниться, если там изменится политика, если она станет по-настоящему суверенной и найдет другие идеи и смыслы для себя.

Александр Лукашенко:

Эксперты прогнозируют серьезные изменения и без того безликой общеевропейской идентичности под натиском мигрантов в течение каких-то 20 лет. Для Европы это катастрофа. Нет уже времени строить из себя неоколонизатора, цепляться за утраченный имидж белого властелина. Да и не властелины вы уже! Даже на своей земле. Гражданам Евросоюза сейчас бы вернуться к традиционным ценностям, начать детей рожать, укреплять институт классической семьи. Им бы вписаться в новые прогрессивные структуры взаимодействия с Востоком. Это наш общий Евразийский континент.