Новости Беларуси. Белорус Геннадий Короткевич возглавил рейтинг сильнейших программистов планеты. И это в 20-то лет. Второй год подряд веб-мастер из Гомеля одерживает победу в топовом международном конкурсе по спортивному программированию.

В финале Google Code Jam он обошёл 25 конкурентов из США, Японии, Китая и не только.

В копилке белоруса и уникальный мировой рекорд. Геннадию разрешили принимать участие в международных соревнованиях, когда ему исполнилось 11 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.