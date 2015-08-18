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Белорус Геннадий Короткевич возглавил рейтинг сильнейших программистов планеты

18 августа 2015 17:20
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Новости Беларуси. Белорус Геннадий Короткевич возглавил рейтинг сильнейших программистов планеты. И это в 20-то лет. Второй год подряд веб-мастер из Гомеля одерживает победу в топовом международном конкурсе по спортивному программированию.

В финале Google Code Jam он обошёл 25 конкурентов из США, Японии, Китая и не только.

В копилке белоруса и уникальный мировой рекорд. Геннадию разрешили принимать участие в международных соревнованиях, когда ему исполнилось 11 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

# общество # Программирование

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