Овощи с полей резиденции Президента Беларуси поступили в минские Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов и Детский городок Ленинского района столицы

Новости Беларуси. Картофель, огурцы, помидоры, кабачки, дыни, арбузы. Первая партия урожая с полей официальной резиденции Президента Беларуси «Дрозды» поступила 18 августа в минские Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов и Детский городок Ленинского района столицы. Экологически чистую продукцию, выращенную главой государства, развозил его младший сын Николай Лукашенко.

В президентской резиденции убирают урожай и в эти дни. Как и по всей стране. С изменением климатических норм пришлось перестраиваться белорусским аграриям. Угадывать получается капризы природы, а благодаря грамотной селекции ещё и адаптировать высокоурожайные сорта под наши условия. Хотя ещё пять лет назад даже подумать не могли и о богатом урожае огурцов из грунта. С легкой руки главы государства по всей стране стали выращивать даже арбузы и дыни. Сегодня их можно встретить на полях сельхозпредприятий и личных подворьях белорусов. При этом их качество не уступает южным плодам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.