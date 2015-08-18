Британцы называют детей именами героев «Игры престолов»

18 мальчиков были названы в честь Теона, а 17 – в честь Тириона. Четыре мальчика будут носить имя свирепого рыцаря Сандора.

Управление национальной статистики обнародовало данные за 2014 год. Выяснилось, что в Британии было зарегистрировано 244 девочки с именем Арья. 53 девочки были названы в честь обладательницы варварского титула Матери драконов Кхалиси. А еще 9 детей получили имя повелительницы драконов Дайнерис.

Самыми популярными в Англии и Уэльсе в 2014 году стали имена Оливер для мальчика и Амелия для девочки.

Напомним, в 2014-м году белорусы стали называть детей в честь персонажей компьютерных игр. Один из новорожденных столицы получил необычное двойное имя – Тимофей-Нефариан. С Тимофеем все понятно: имя имеет греческое происхождение и означает «почитающий Бога». А кто же такой Нефариан? Оказывается, так зовут персонажа популярной компьютерной игры. Видимо, родители малыша немало времени проводят в виртуальной реальности.