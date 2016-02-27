«Бело-синяя или чёрно-коричневая?»: в соцсетях спорят о цвете куртки

В разных уголках мира гадают, какого цвета куртка. «История с платьем повторилась ровно через год. Проклятье!», – недоумевают пользователи социальных сетей.
В разных уголках мира гадают, какого цвета куртка. «История с платьем повторилась ровно через год. Проклятье!», – недоумевают пользователи социальных сетей.
Эту фотографию опубликовал пользователь Tumblr под ником poppunkblogger, сопроводив его комментарием, что ни в коем случае не хотел начинать новый спор. Но для него очень важно узнать, кто же прав: он или его девушка.
Автор записи:
Очень не хочу создавать новый мем о сине-чёрном или бело-золотом платье, но вот куртка моей подруги, и девушка говорит, что она бело-синяя, но я вижу чёрно-коричневые цвета. Скажите, пожалуйста, что вы видите.
Запись через некоторое время была удалена. Судя по всему, пользователь нашел ответ на свой вопрос. Однако содержание поста сохранилось благодаря репостам других пользователей.
Пользователи социальных сетей озадачены
Сайт Buzzfeed вынес этот вопрос на голосование. Выяснилось, что люди действительно видят предмет по-разному. Кто-то видит куртку серой или черной, кто-то зеленой или голубой. 72% читателей BuzzFeed проголосовали за бело-синий, 10% – за черно-коричневый, 8% – за зелёно-золотой и 4% – за зелёно-коричневый.
Что видите вы? Варианты ответов здесь.
Напомним, в феврале 2015-го Фотография этого платья в буквальном смысле взорвала Интернет. Тысячи людей по всему миру спорили, какого цвета платье на фото, выложенном в соцсеть.
И понеслась. Снимок вместе с хэштегом #TheDress возглавил топ трендов американского «Твиттера». О цвете платья спорят звезды первой величины. Джимми Фэллон, Джулианна Мур, Ким Кардашьян видят платье бело-золотым, а Тэйлор Свифт, Джеймс Франко, Канье Уэст – черно-синим.
Какого цвета было то самое платье – читайте здесь.