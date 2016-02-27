«Бело-синяя или чёрно-коричневая?»: в соцсетях спорят о цвете куртки

В разных уголках мира гадают, какого цвета куртка. «История с платьем повторилась ровно через год. Проклятье!», – недоумевают пользователи социальных сетей.

Эту фотографию опубликовал пользователь Tumblr под ником poppunkblogger, сопроводив его комментарием, что ни в коем случае не хотел начинать новый спор. Но для него очень важно узнать, кто же прав: он или его девушка.

Автор записи:

Очень не хочу создавать новый мем о сине-чёрном или бело-золотом платье, но вот куртка моей подруги, и девушка говорит, что она бело-синяя, но я вижу чёрно-коричневые цвета. Скажите, пожалуйста, что вы видите.

Запись через некоторое время была удалена. Судя по всему, пользователь нашел ответ на свой вопрос. Однако содержание поста сохранилось благодаря репостам других пользователей.