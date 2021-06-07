У студентов начался трудовой семестр. Чем занимаются стройотряды в Витебске?

Новости Беларуси. У белорусских студентов начался третий семестр – трудовой. Молодежь работает не только на территории нашей страны, но и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске в 2021 году реконструкция улицы Гагарина получила статус областной молодежной стройки. Здесь не первый день уже работает строительный отряд Витебского государственного технического колледжа. Они оказывают помощь в укладке тротуарной плитки и озеленении. Приближают завершение работ около 20 человек. Для них это не только опыт, но и возможность подзаработать.

Иван Гамзюк, учащийся Витебского государственного технического колледжа:

Опыт хороший. Рассказывают все, показывают. Нормально.

Максим Прохоренко, учащийся Витебского государственного технического колледжа:

Я человек уже взрослый. Нужно думать о заработке, как-то отходить от родителей. И поэтому стройотряд – это самое оптимальное решение, где можно заработать и помочь городу заодно.