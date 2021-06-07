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У студентов начался трудовой семестр. Чем занимаются стройотряды в Витебске?

07 июня 2021 09:48
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Новости Беларуси. У белорусских студентов начался третий семестр – трудовой. Молодежь работает не только на территории нашей страны, но и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У студентов начался трудовой семестр. Чем занимаются стройотряды в Витебске?-1

В Витебске в 2021 году реконструкция улицы Гагарина получила статус областной молодежной стройки. Здесь не первый день уже работает строительный отряд Витебского государственного технического колледжа. Они оказывают помощь в укладке тротуарной плитки и озеленении. Приближают завершение работ около 20 человек. Для них это не только опыт, но и возможность подзаработать.

У студентов начался трудовой семестр. Чем занимаются стройотряды в Витебске?-4

Иван Гамзюк, учащийся Витебского государственного технического колледжа:
Опыт хороший. Рассказывают все, показывают. Нормально.

У студентов начался трудовой семестр. Чем занимаются стройотряды в Витебске?-7

Максим Прохоренко, учащийся Витебского государственного технического колледжа:
Я человек уже взрослый. Нужно думать о заработке, как-то отходить от родителей. И поэтому стройотряд – это самое оптимальное решение, где можно заработать и помочь городу заодно.

У студентов начался трудовой семестр. Чем занимаются стройотряды в Витебске?-10

Улица Гагарина в Витебске – одна из главных дорожных артерий города. Ее реконструкцию начали около года назад. Завершить обещают уже к «Славянскому базару».

# Стройотряды в Беларуси # общество # Иван Гамзюк # Максим Прохоренко # Фотофакт

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