«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах
Новости Беларуси. Один из крупнейших отечественных сетевиков увеличивает присутствие в райцентрах страны. Белкоопсоз открыл еще один фирменный магазин в Костюковичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители оценили и новый формат, и широкий ассортимент, и приятные цены. Репортаж Юрия Прокопенко.
Торжественный случай собрал сотни жителей райцентра. На открытие нового магазина приезжали даже из соседних деревень. Уже при входе первые покупатели отмечают современный интерьер и богатство выбора на прилавках.
Екатерина Бычкова, жительница Костюковичей:
Такой магазин нужен в нашем городе, чтобы был выбор.
Алла Белоколенко, житель Костюковичей:
Очень хороший магазин, цены приемлемые, товара очень много, выбор большой.
Особо заинтересовала покупателей продукция собственного производства Белкоопсоюза – мясные полуфабрикаты и выпечка. А крупы и макароны здесь можно брать на развес: накладывай, сколько хочешь – хоть 10 граммов, хоть 10 кило.
Виктор Некрашевич, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Я искренне скажу: таких объектов мало даже в областном центре. Потому я искренне радуюсь за жителей Костюковичей и района.
Торговая площадь магазина – более 300 квадратных метров. Уже в первый день покупателям предложили 3500 товарных позиций. Причем абсолютное большинство – продукция отечественных производителей.
Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Тот ГОСТ, который существует у нас в Республике Беларусь, коренным образом отличается от всех остальных производителей импортных, зарубежных, товарами которых торгуют наши сети.
Преимущество магазина и в его расположении. Рядом крупный спальный микрорайон, а торговых объектов шаговой доступности не хватает.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Еще одна фишка нового торгового объекта – вот это уютное кафе. Одного только кофе здесь 24 варианта приготовления. Его сварят прямо у вас на глазах. А еще испекут вкусную сдобу. Выглядит и пахнет весьма аппетитно.
Алеся Шаройко, буфетчица:
Наше кафе оформлено по бренду Белкоопсоюза «Еда-кофе». Я уверена, что жители Костюковичей оценят его и будут частыми посетителями.
Торговая сеть Белкоопсоюза крупнейшая в стране – более 7000 магазинов во всех уголках Беларуси. В небольших деревнях товарооборот незначительный, и, чтобы компенсировать потери, предприятие активно открывает вот такие крупные современные торговые объекты в райцентрах. В 2019 году в каждой области появятся еще по несколько подобных широкоформатных магазинов.
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