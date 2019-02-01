«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

Новости Беларуси. Один из крупнейших отечественных сетевиков увеличивает присутствие в райцентрах страны. Белкоопсоз открыл еще один фирменный магазин в Костюковичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители оценили и новый формат, и широкий ассортимент, и приятные цены. Репортаж Юрия Прокопенко.

Торжественный случай собрал сотни жителей райцентра. На открытие нового магазина приезжали даже из соседних деревень. Уже при входе первые покупатели отмечают современный интерьер и богатство выбора на прилавках.

Екатерина Бычкова, жительница Костюковичей:

Такой магазин нужен в нашем городе, чтобы был выбор.

Алла Белоколенко, житель Костюковичей:

Очень хороший магазин, цены приемлемые, товара очень много, выбор большой.

Особо заинтересовала покупателей продукция собственного производства Белкоопсоюза – мясные полуфабрикаты и выпечка. А крупы и макароны здесь можно брать на развес: накладывай, сколько хочешь – хоть 10 граммов, хоть 10 кило.

Виктор Некрашевич, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Я искренне скажу: таких объектов мало даже в областном центре. Потому я искренне радуюсь за жителей Костюковичей и района.

Торговая площадь магазина – более 300 квадратных метров. Уже в первый день покупателям предложили 3500 товарных позиций. Причем абсолютное большинство – продукция отечественных производителей.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Тот ГОСТ, который существует у нас в Республике Беларусь, коренным образом отличается от всех остальных производителей импортных, зарубежных, товарами которых торгуют наши сети.

Преимущество магазина и в его расположении. Рядом крупный спальный микрорайон, а торговых объектов шаговой доступности не хватает.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Еще одна фишка нового торгового объекта – вот это уютное кафе. Одного только кофе здесь 24 варианта приготовления. Его сварят прямо у вас на глазах. А еще испекут вкусную сдобу. Выглядит и пахнет весьма аппетитно.

Алеся Шаройко, буфетчица:

Наше кафе оформлено по бренду Белкоопсоюза «Еда-кофе». Я уверена, что жители Костюковичей оценят его и будут частыми посетителями.