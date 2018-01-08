При помощи Viber и Telegram мы информируем население об отключениях и о периоде запуска отопления. Итоги 2017 года и ответы на волнующие вопросы в сфере ЖКХ

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора по идеологической работе государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» – Сергей Герасимчик.

Какие были самые яркие новости в сфере жилищно-коммунальном хозяйстве?

Сергей Герасимчик, заместитель генерального директора по идеологической работе государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство»:

В городе Минске делалось много мероприятий по оптимизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Было много новостей и нововведений. И нашим главным итогом в 2017 году стало большое совещание главы государства, которое было направлено на развитие жилищно-коммунальных хозяйств. В целом мы получили очень хорошую оценку.

Что касается города Минска, появился ряд новых предприятий – это «Минские городские общежития», новый мусороперерабатывающий завод, который будет перерабатывать в год 100 тысяч тонн мусора. Мы впервые провели эксперимент по проведению капитального ремонта за один месяц, сейчас мы изучаем положительные и отрицательные стороны. Мы ввели такие чат-боты, общение такое неформальное с населением через Viber, Telegram, где мы их информировали об отключениях, о периоде даже запуска отопления, которое пришлось на октябрь. До трёхсот тысяч запросов обрабатывала система, это значит, что людям не надо было никуда звонить, на свой мобильный телефон они получали информацию в течение нескольких секунд.

Один из главных показателей нашей работы в 2017 году – мы получили уменьшение количества обращений по техническому обслуживанию и в целом по жилищно-коммунальному хозяйству. Это значит, что в каких-то моментах мы лучше сработали.

Можем ли мы всем подъездом собраться и нанять собственную уборщицу? Есть ли такое право?

Сергей Герасимчик:

Такое право есть, но надо понимать, что вы собственники этого жилья, этого дома у вас много прав. 535 Указом Президента этот порядок регламентирован, что люди подъезда, собственники могут отказаться от этой услуги. Но нужно понимать, что санитарное содержание вспомогательных помещений – это основная услуга. Хотите вы или не хотите, она должна оказываться. Тут вопрос стоит: кем она будет оказываться? Проводите собрание, все 100% должны высказаться за то, что мы отказываемся от услуг государственной службы, хотим убирать сами или кого-то нанять.