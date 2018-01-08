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При помощи Viber и Telegram мы информируем население об отключениях и о периоде запуска отопления. Итоги 2017 года и ответы на волнующие вопросы в сфере ЖКХ

08 января 2018 09:45
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В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора по идеологической работе государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» – Сергей Герасимчик.

Какие были самые яркие новости в сфере жилищно-коммунальном хозяйстве?

Сергей Герасимчик, заместитель генерального директора по идеологической работе государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство»:
В городе Минске делалось много мероприятий по оптимизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Было много новостей и нововведений. И нашим главным итогом в 2017 году стало большое совещание главы государства, которое было направлено на развитие жилищно-коммунальных хозяйств. В целом мы получили очень хорошую оценку.

Что касается города Минска, появился ряд новых предприятий – это «Минские городские общежития», новый мусороперерабатывающий завод, который будет перерабатывать в год 100 тысяч тонн мусора. Мы впервые провели эксперимент по проведению капитального ремонта за один месяц, сейчас мы изучаем положительные и отрицательные стороны. Мы ввели такие чат-боты, общение такое неформальное с населением через Viber, Telegram, где мы их информировали об отключениях, о периоде даже запуска отопления, которое пришлось на октябрь. До трёхсот тысяч запросов обрабатывала система, это значит, что людям не надо было никуда звонить, на свой мобильный телефон они получали информацию в течение нескольких секунд.

Один из главных показателей нашей работы в 2017 году – мы получили уменьшение количества обращений по техническому обслуживанию и в целом по жилищно-коммунальному хозяйству. Это значит, что в каких-то моментах мы лучше сработали.

Можем ли мы всем подъездом собраться и нанять собственную уборщицу? Есть ли такое право?

Сергей Герасимчик:
Такое право есть, но надо понимать, что вы собственники этого жилья, этого дома у вас много прав. 535 Указом Президента этот порядок регламентирован, что люди подъезда, собственники могут отказаться от этой услуги. Но нужно понимать, что санитарное содержание вспомогательных помещений – это основная услуга. Хотите вы или не хотите, она должна оказываться. Тут вопрос стоит: кем она будет оказываться? Проводите собрание, все 100% должны высказаться за то, что мы отказываемся от услуг государственной службы, хотим убирать сами или кого-то нанять.

При помощи Viber и Telegram мы информируем население об отключениях и о периоде запуска отопления. Итоги 2017 года и ответы на волнующие вопросы в сфере ЖКХ -1

Если услуга оказывается государственной структурой, но уборка не производиться. Могут сказать, что людей не хватает, а в платёжной системе это никак не отражается. Платим мы всё равно, как и платили. Что делать?

Сергей Герасимчик:
Если не довольны качеством уборки местом общего пользования, то, в первую очередь, вы даёте заявку на контакт. Посмотрели, что вас не устраивает, не изменилось и не убирают. Это районная служба заказчика, куда вы обращаетесь с письменной претензией, что мне не оказывается основная жилищно-коммунальная услуга. Они должны проверить факт выполнения работ. Если работы не были выполнены, у вас в счёт извещения услуги должен быть сделан перерасчёт.

Уборка осуществляется по графику. Это два раза в месяц влажная и четыре раза сухая. У нас установлен чёткий порядок после произведённой уборки подъезда мастер или человек, который убирал, должен взять письменное подтверждение одного из собственников квартиры, потом эти все факты проверяются, акт выполненной работы. Если жилец подписал, то вопрос снимается. Но надо понимать, что это график в течение месяца. Если сегодня произошла уборка, а вечером кто-то активно погулял, то это не вина этого работника. Конечно, может быть это внеплановая уборка.

При помощи Viber и Telegram мы информируем население об отключениях и о периоде запуска отопления. Итоги 2017 года и ответы на волнующие вопросы в сфере ЖКХ -3

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# Коммунальное хозяйство

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