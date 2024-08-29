«Белая Русь» запускает проект «Спина к спине» для помощи пострадавшим от действий ВСУ регионам России

Гуманитарная помощь, реализация новых проектов и организация внутренней работы. На заседании президиума Республиканского совета общественного объединения «Белая Русь» определились с дальнейшими векторами работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка делается на благотворительные инициативы. Так, «Белая Русь» запускает новую акцию «Спина к спине». Будет проводиться сбор и отправка гуманитарной помощи пострадавшим от действий ВСУ регионам России. Товары первой необходимости направят в Курскую область. Это своеобразное продолжение акции «Белая Русь – детям Донбасса». Общественное объединение не только расширяет географию помощи, но и перечень деятельности.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

В рабочем порядке поступили предложения, чтобы мы не ограничились только доставкой гуманитарной помощи, но и принимали на оздоровление, лечение и психологическую помощь детей из пострадавших регионов. Я думаю, что мы найдем решение этой проблемы, как мы сможем организовать эту работу, какое финансирование под это дело выделить. И тем самым многомерно оказывать пострадавшим людям в Российской Федерации от боевых действий и агрессии, которые осуществляет Украина.