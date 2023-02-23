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«Белая Русь» сможет объединить наше общество в одно целое». Что говорит делегат партии из Гомельской области?

23 февраля 2023 14:08
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Новости Беларуси. Молодежь должна принимать активное участие в политической жизни страны и продвигать белорусскую идеологию. В этом убежден Никита Кравцов, работник Гомельского стекольного завода, который представит свой коллектив на учредительном съезде партии «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Белая Русь» сможет объединить наше общество в одно целое». Что говорит делегат партии из Гомельской области?-1

Молодой человек из трудовой династии. На предприятии работали пять поколений семьи. Сам он пришел на завод 10 лет назад, за это время проделал путь от лаборанта до заместителя начальника цеха. Юноша уверен: сегодня у молодежи есть все условия, чтобы проявить лидерские качества. Более того, в момент геополитического кризиса как никогда важно обозначить свою позицию и встать на защиту белорусской государственности.  

«Белая Русь» сможет объединить наше общество в одно целое». Что говорит делегат партии из Гомельской области?-4

Никита Кравцов, заместитель начальника цеха Гомельского стекольного завода:  
Нашей стране брошены серьезные вызовы. И нам как гражданам Республики Беларусь нужно объединить свои силы. Для этого и нужна белорусская партия «Белая Русь». Она сможет объединить наше общество в одно целое. Идеология белорусской государственности очень важна. Мы должны поддерживать, вести и направлять молодежь.  

«Белая Русь» сможет объединить наше общество в одно целое». Что говорит делегат партии из Гомельской области?-7

Всего Гомельскую область на учредительном съезде в Минске представят 133 делегата. Это представители рабочей молодежи, специалисты сферы образования, медицины, сельского хозяйства, ветераны труда. Напомним, заседание состоится уже 18 марта.  

«Белая Русь» сможет объединить наше общество в одно целое». Что говорит делегат партии из Гомельской области?-10

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# Белая Русь # общество # Никита Кравцов # Фотофакт

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