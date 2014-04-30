«Белавиа» презентовала новый самолет Эмбраер-195

Новости Беларуси. В воздушном парке пополнение. 30 апреля белорусская авиакомпания презентовала публике новый самолет Эмбраер-195. Он может выполнять полеты на расстояния до 4 тысяч километров. То есть в любую точку Европы из белорусской столицы можно добраться максимально быстро и максимально комфортно. Это преимущество смогут оценить участники и гости предстоящего чемпионата мира по хоккею в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позади 12 тысяч километров. Будущего жителя воздушного парка «Белавиа» сегодня доставили прямиком из солнечной Бразилии. По традиции, новичков встречают под струей холодной воды из двух пожарных машин, а их пилотов крепким рукопожатием. Это особый знак гостеприимства.

Этот самолет стал оптимальным решением для выполнения среднемагистральных полетов на расстоянии до 4 тысяч километров. Кроме того, на борту лайнера могут путешествовать сразу 107 пассажиров — 11 мест бизнес-класса и 96 эконом- класса.

Олег Салтовский, командир авиационного отряда ОАО «Авиакомпания Белавиа»:

Нам очень нравится летать. Под эти самолеты открыта сеть больших рейсов. У нас в компании очень большое значение уделяется, очень огромное внимание руководством компании и летным составом профессиональной подготовке. И на эти самолеты переучиваются лучшие из лучших.

Вероника Фалей, СТВ:

Национальная авиакомпания сделала ставку на удобство пассажиров, впрочем как и всегда. И хотя этот самолет только начинает свою воздушную карьеру в Беларуси, и представители «Белавиа», и изготовители самолета уверены, что он покорит даже самые дальние расстояния.

Мэтью Дюкенуа, вице-президент компании «Embraer» по Европе и СНГ(Бразилия):

Это оченьп опулярный самолет, пассажирам он нравится. Здесь очень хороший удобный бизнес-класс, очень хороший эконом-класс. Комфорт для нам - это номер 1. Новер 2 - это полететь в любое место Европы, во многие места России - очень широкий диапозон полета.

В честь прилета нового самолета по традиции провели пресс-конференцию. Здесь представители «Белавиа» не только подвели итоги работы авиакомпании за последний год, но и сделали акцент на предстоящем чемпионате мира по хоккею. По словам специалистов, вновь прибывший Эмбраер будет активно использоваться для доставки в Минск туристов и болельщиков во время спортивного форума.

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания Белавиа»:

Мы приобрели определенный опыт, пощупали, если можно так сказать, плюсы и минусы этих самолетов и изучили отношение пассажиров. Самолеты Эмбраер - это как раз для авиалиний протяженностью 2-2,5 тысячи километров - Париж, Франкфурт, Москва, Милан, Рим.

И хотя все карты уже раскрыты, в секрете пока остается маршрут «новосела». Оценить по достоинству все преимущества этого воздушного судна пассажиры первого рейса смогут уже через 5 дней.