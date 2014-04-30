Открытый чемпионат охотничьих собак по подсадному кабану проходит в Беловежской пуще

Новости Беларуси. Найти, догнать и удержать. В Беловежской пуще проходит открытый чемпионат охотничьих собак по подсадному кабану. Профессиональную хватку и мастерство демонстрируют более 70 четвероногих участников со всех областей Беларуси.

Условия соревнований максимально приближены к реальной охоте: на четырех гектарах леса легавым необходимо обнаружить и задержать до появления охотников дикого кабана. На выполнение задания ровно 25 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе открытого чемпионата охотничьих собак по подсадному кабану – парные и одиночные выступления.

Ловкость, мастерство и послушание лаек оценивают опытные кинологи и охотоведы, которые утверждают: чемпионат – своеобразный смотр конкурс собак перед началом охотничьего сезона.

Александр Бедуля, охотовед-кинолог:

Для любого охотника или владельца собак его собака самая лучшая. Поэтому какие-то определенные требования к собакам каждый из участников ставит свои. Мы просто хотим выявить на данный момент лучшие рабочие качества собак по нашему дикому кабану.