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Авиасообщение между Минском и Краснодаром отрыто 30 апреля

30 апреля 2014 12:43
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Новости Беларуси. Белорусские самолеты будут летать в Краснодар. Авиасообщение между Минском и столицей Кубани отрыто 30 апреля.

Регулярные рейсы из Минска в Краснодар будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Успех этого рейса сомнений не вызывает, поскольку курорты Краснодарского края пользуются особой популярностью у наших соотечественников, а сам Краснодар является здесь своего рода связующим звеном для любителей отдохнуть на Кубани.

Кроме того, в последние дни апреля белорусский авиаперевозчик увеличил частоту полетов из Минска в Ларнаку, а также вводит дополнительные рейсы по направлению Минск – Самара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авиасообщение

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