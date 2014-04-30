Авиасообщение между Минском и Краснодаром отрыто 30 апреля

Новости Беларуси. Белорусские самолеты будут летать в Краснодар. Авиасообщение между Минском и столицей Кубани отрыто 30 апреля.

Регулярные рейсы из Минска в Краснодар будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Успех этого рейса сомнений не вызывает, поскольку курорты Краснодарского края пользуются особой популярностью у наших соотечественников, а сам Краснодар является здесь своего рода связующим звеном для любителей отдохнуть на Кубани.

Кроме того, в последние дни апреля белорусский авиаперевозчик увеличил частоту полетов из Минска в Ларнаку, а также вводит дополнительные рейсы по направлению Минск – Самара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.