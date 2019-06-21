«Беларусбанк» поставил огромный сейф с золотыми слитками на фан-зоне Европейских игр

Новости Беларуси. Никогда еще площадка у Дворца спорта не была настолько интерактивной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости фан-зоны могут стать как зрителями, так и участниками различных конкурсов и состязаний. Одна из популярных площадок в виде огромного сейфа организована «Беларусбанком». «Все организовано максимально педантично». Что говорят туристы о II Европейских играх?

Здесь дети с азартом собирают на время паззл в виде большой пластиковой карточки. С не меньшим азартом взрослые выстраивают столбик из фишек на рукоятке меча. Ну а присев на трон из золотых слитков, можно увидеть свое отражение в зеркале и узнать, что вы – главная ценность банка.

Если кто-то в эти праздничные дни не забывает о делах, то специалисты банка готовы предоставить бесплатную финансовую консультацию.