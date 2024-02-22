Министры иностранных дел Беларуси и Зимбабве провели переговоры в Хараре

Как реализуются договоренности, достигнутые на высшем уровне? Эта тема стала ключевой на встрече министров иностранных дел Беларуси и Зимбабве. Сергей Алейник находится с рабочим визитом в этой африканской стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны обсудили множество вопросов. Подтвердили обоюдное стремление поддерживать друг друга на международных площадках, наметили конкретные шаги по расширению договорно-правовой базы. После личной встречи министры переместились за стол переговоров. В Хараре проходит первая белорусско-зимбабвийская межправительственная комиссия.

За прошедший год наши страны достигли прогресса в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве, приступили к осуществлению совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования. Но это лишь начало. В планах вывести взаимодействие на качественно новый уровень. Беларусь готова помочь партнерам с механизацией сельского хозяйства, укреплением продбезопасности и не только. Свой потенциал наши предприятия в эти дни представляют на масштабном бизнес-форуме. Более 60 отечественных производителей презентуют свою продукцию – от спецтехники до продовольствия. Кроме того, в сфере интересов общие научные и военные проекты. В рамках форума подписан договор о крупнейшей в истории африканского региона поставке пожарных машин. Также свои намерения о создании совместного сборочного производства подтвердили в руководстве белорусского автогиганта.

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:

Мы планируем посмотреть и предложить наши машкомплекты, с одной стороны. И с другой стороны – посмотреть те комплектующие, которые они используют в своем производстве и которые сейчас приобретают у европейских стран, которые мы можем производить. Попробовать организовать поставки в зависимости от экономической целесообразности.