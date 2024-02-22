Министры иностранных дел Беларуси и Зимбабве провели переговоры в Хараре
Как реализуются договоренности, достигнутые на высшем уровне? Эта тема стала ключевой на встрече министров иностранных дел Беларуси и Зимбабве. Сергей Алейник находится с рабочим визитом в этой африканской стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны обсудили множество вопросов. Подтвердили обоюдное стремление поддерживать друг друга на международных площадках, наметили конкретные шаги по расширению договорно-правовой базы. После личной встречи министры переместились за стол переговоров. В Хараре проходит первая белорусско-зимбабвийская межправительственная комиссия.
За прошедший год наши страны достигли прогресса в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве, приступили к осуществлению совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования. Но это лишь начало. В планах вывести взаимодействие на качественно новый уровень. Беларусь готова помочь партнерам с механизацией сельского хозяйства, укреплением продбезопасности и не только.
Свой потенциал наши предприятия в эти дни представляют на масштабном бизнес-форуме. Более 60 отечественных производителей презентуют свою продукцию – от спецтехники до продовольствия. Кроме того, в сфере интересов общие научные и военные проекты. В рамках форума подписан договор о крупнейшей в истории африканского региона поставке пожарных машин. Также свои намерения о создании совместного сборочного производства подтвердили в руководстве белорусского автогиганта.
Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:
Мы планируем посмотреть и предложить наши машкомплекты, с одной стороны. И с другой стороны – посмотреть те комплектующие, которые они используют в своем производстве и которые сейчас приобретают у европейских стран, которые мы можем производить. Попробовать организовать поставки в зависимости от экономической целесообразности.
Фредерик Шава, министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве:
Мы внимательно изучаем каждое предложение из Беларуси. Нам очень нужны ваши технологии не только в сельском хозяйстве и промышленности, но и в здравоохранении и образовании. Мы уверены в реализации всех договоренностей.
По итогам межправительственной комиссии Беларусь и Зимбабве подпишут меморандум о запуске совместной линейки по переработке сухого молока, говядины и мяса птицы. В свою очередь, для реализации нового проекта вузы двух стран разработают общую учебную программу для подготовки квалифицированных кадров.