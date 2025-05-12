Как распознать безболевой инфаркт? Ответил врач-кардиолог

Инфаркт – одно из самых серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Когда инфаркт протекает без явных или выраженных симптомов, его называют безболевой, или «немой». При таком состоянии сердечная мышца страдает от недостатка крови и кислорода, но не сопровождается классическими признаками, такими как сильная боль в груди, одышка или головокружение.

Сергей Чуприк, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Самая основная проблема безболевого инфаркта миокарда в том, что пациенты обращаются за медицинской помощью несвоевременно, то есть теряются те самые первые «золотые», так скажем, часы, когда человеку нужно оказывать интенсивную медицинскую помощь. Некоторые люди даже начинают утверждать, что доктора их обманывают, то есть человеку нужно принимать серьезные препараты, проходить серьезное медицинское обследование, а человек не понимает, для чего это ему нужно.

При таком состоянии пациент может даже не подозревать о том, что у него случился инфаркт, пока не возникнут осложнения или пока заболевание не станет хроническим.

Сергей Чуприк:

Если мы говорим о безболевом инфаркте миокарда, то нет того самого выраженного болевого приступа, о котором знают все люди. То есть человек может испытывать дискомфорт в грудной клетке, но это редко. Основные проблемы заключаются в одышке, нехватке воздуха, у человека появляется повышенная тревожность, также может беспокоить бессонница. Также клиническими проявлениями безболевого инфаркта миокарда могут быть перепады артериального давления и нарушения сердечного ритма.

Мужчины страдают от инфаркта миокарда примерно в пять раз чаще, чем женщины. Такое явление может быть связано с тем, что у женщин атеросклероз развивается медленнее благодаря защитным свойствам гормонов, а также из-за меньшего пристрастия к вредным привычкам.

Сергей Чуприк:

Осложнения безболевого инфаркта миокарда не отличаются от осложнений, если человек испытывает выраженный болевой приступ. Это, как правило, процессы, которые вызывают тяжелое нарушение гемодинамики, такие как острая левожелудочковая недостаточность, это и отек легких, разрыв миокарда, гемотампонада. Впоследствии они могут приводить вплоть до летальных исходов.